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Giriş Tarihi: 2.9.2021

Bunun adı katliam

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Bunun adı katliam
Antalya Manavgat'ta, yasağa ve uyarıya rağmen, önceki gece ATV araçlarıyla sahile giren iki kişi, caretta caretta yuvalarını ezdi. Bölgedeki yuvaları koruyan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol ile gönüllüler Avusturyalı Stefan Feuchtinger (33) ve kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo, durumu fark edip 2 kişiyi uyardı. Buna kızan şüphelilerden biri ATV'yi Feuchtinger'in üzerine sürüp, diğer şüpheliyle birlikte olay yerinden hızla kaçtı. Bacağı ve kolundan yaralanan Feuchtinger, hastaneye kaldırıldı. Seher Akyol, "Önce birinci yuvanın üstünden geçtiler. Durdurmaya çalışınca, ikinci yuvaya yöneldiler. Peşlerinden gidip yavruları topladık. Çıkmalarını isteyince, Feuchtinger'in üzerinden geçtiler. 16 caretta caretta yavrusu ezildi" dedi. Antalya'nın Boğazkent sahilinde de 4 gün önce, 5 yıldızlı bir otelin ahşap yürüme bandının altından çıkamayan 62 yavru caretta ölmüştü.
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Bunun adı katliam
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