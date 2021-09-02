Büyükada’ya nasıl gidilir? Büyükada vapur seferleri ve saatleri

Ada deyince ilk akla gelen adalardan biri de hiç şüphesiz Büyükada'dır. Eski adı Prinkipos Adaları olan Büyükada tarihle olan münasebetini ilk günkü gibi korumaya devam etmektedir. Büyükada; Rum Yetimhanesi, Rum Yetimhanesi, Adalar Müzesi, Reşat Nuri Güntekin'in Evi, Müslüman Mezarlığı, Rum-Ortodoks Mezarlığı, Hamidiye Camii, Dilburnu ve daha birçok gezilecek ve görülecek yere sahiptir. Belki de bir günde bile gezmeye yetemeyecek kadar doğal ve tarihi güzellikleri bulunan Büyükada her gelen ziyaretçisini kendisine hayran bırakarak uğurlamaktadır. İşte, Büyükada'ya dair tüm merak ettikleriniz…

BÜYÜKADA'YA NASIL GİDİLİR?

İstanbul Adaları içerisinde en büyüğü olan Büyükada'ya nasıl gidilir çok merak edilen sorular arasında. Büyükada'ya şehir hatları vapuru ya da yolcu motorları ve teknelerle gidilmektedir. Büyükada'ya vapurlar Eminönü, Beşiktaş, Kabataş, Kadıköy ve Bostancı iskelelerinden kalkmaktadır. Eminönü'nden Büyükada 1 saat 15 dakika, Kabataş'tan 1 saat 30 dakika, Beşiktaş'tan 1 saat 45 dakika, Bostancı ve Kartal'dan yaklaşık 30 dakika kadar sürmektedir. Şehir hatları vapuru dışında Büyükada'ya Mavi Marmara, Dentur Avrasya ve Prenstur tekneleri ile de gidebilmeniz mümkündür.

BÜYÜKADA VAPURU NEREDEN KALKIYOR?

Büyükada'ya giden vapurlar pek çok farklı noktadan kalkmaktadır. Şehir hatları vapuru ile Büyükada'ya gitmek için Eminönü, Beşiktaş, Kabataş, Kadıköy ve Bostancı vapur iskelelerini tercih edebilirsiniz.

KADIKÖY BÜYÜKADA ARASI NE KADAR SÜRER?

Kadıköy'den Büyükada'ya gidebilmek için Kadıköy'den kalkan Eminönü- Kadıköy-Adalar Şehir Hatları vapuruna binmeniz gerekmektedir. 1 saat ila yarım saat aralıklarla kalkan bu vapur Kınalıada, Burgazada, Heybeliada'ya uğrayarak Büyükada'ya ulaşır. Bu vapur ile Büyükada'ya seyahat süresi yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar sürmektedir.

HEYBELİADA'DAN BÜYÜKADA'YA NASIL GİDİLİR?

Heybeliada'dan Büyükada'ya gidebilmek için şehir hatlarının Heybeliada'dan Büyükada'ya geçecek olan vapurlarına binmek gerekmektedir.

BÜYÜKADA SEFER SAATLERİ

Bostancı- Büyükada sefer saatleri:

00.00-02.00-04.45-07.05-09.00-11.25-14.30-15.10-18.00-20.05-21.45

Eminönü-Büyükada sefer saatleri:

19.05

Beşiktaş-Büyükada sefer saatleri:

07.45-17.10-18.20-21.00

Kabataş- Büyükada sefer saatleri:

06.45-08.00-09.00-10.05-11.05-12.00-14.00-15.30-16.30-17.35-18.50-19.40-20.35-22.00-23.30

Kadıköy-Bostancı sefer saatleri:

07.10-08.25-9.25-10.30-11.30-12.25-14.25-15.55-16.55-18.00-19.25-20.05-21.00-22.25-23.55

EMİNÖNÜ BÜYÜKADA VAPURU

Eminönü'nden kalkan şehir hatları vapuru Kadıköy'e uğrayıp oradan Büyükada'ya geçmektedir. Kınalıada, Burgazada ve Heybeliada'ya uğrayan vapur 1 saat 15 dakikada Büyükada'ya varmaktadır.

BÜYÜKADA BOSTANCI ŞEHİR HATLARI

Bostancı vapur iskelesinden kalkan Bostancı-Adalar şehir hatları vapuru 35 dakikada Büyükada'ya varmaktadır. Bu vapur çok sık aralıklarla kalmamaktadır. Ortalama 2 saatte bir Büyükada'ya vapur seferi düzenlenmektedir.

BÜYÜKADA NEREDE?

Prens Adaları olarak da bilinen Büyükada İstanbul Marmara Denizi açıklarında Maltepe sahiline 2 km kadar uzaklıkta bulunmaktadır. İstanbul'da bulunan adalar arasında en büyüğü olan Büyükada tarihi ve doğal güzellikleri ile de pek çok kişiyi kendine hayran bırakmaya devam etmektedir.