Çığlıklarını komşular duydu! Ekipler hemen adrese koştu!

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Nafia ve Zihni Aykut (81), bir süre önce rahatsızlandı. Hastaneye giden çiftin yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Zihni Aykut, hastaneye kaldırıldı.