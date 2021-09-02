Çocuğuna kavuşan aileden davul zurnalı kutlama

Şırnak'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi bugün de devam etti. Şırnak'ta çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyerek HDP il binası önüne geldi. Kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, burada 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Türk-Kürt Kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı.

2021'yılında evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı 32'ye çıkarken, aileler HDP binası önünde, davul zurna eşliğinde halay çekti. Şırnak'ta terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP önündeki eylemi devam 45'inci haftada da sürüyor. 28 Ağustos'ta teslim olan Metin Üstek'in ailesine kavuşması ile birlikte çocuğuna kavuşan aile sayısı 32'ye çıkarken Annesi ve babası HDP il binasın önünde davul zurna eşliğinde halay çekti. Eyleme katılan diğer kadınlarda ellerinde Türk Bayraklarıyla halaya eşlik etti.

Çocuğuna kavuşan anne Emine Üstek; "Oğlum artık yanımda, Allah'ın izniyle artık fotoğrafına değil kendisine sarılacağım. Allah devletimizden razı olsun. Evinize gelin. Ailenize kavuşun. Ben ne kadar sevindiysem, sizin ailenizde o kadar sevinir." dedi.

Baba Ömer Üstek ise; "Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, polis teşkilatımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun bize çok yardım ettiler" dedi. Şehit eşi ve kardeşi Zübeyde Bilir, "Bu gün burada bulunmamızın sebebi Emine teyzenin oğluna kavuşması, terör örgütün kucağından bir gencimizi daha aldık. İnşallah bütün geçlerimiz böyle ailelerine kavuşurlar. Bütün annelerin gözyaşları diner. Biz Şırnaklı kadınlar olarak hiçbir zaman bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Bir tek gencimizi PKK terör örgütüne yedirmeyeceğiz." dedi.

Şırnak annelerine destek veren Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan ise, "Bir yıldır şehit aileleri ve çocukları dağa kaçırılan kadınlarla birlikte HDP önündeyiz. Bizim bir sözümüz vardı, sesiz çığlıkların sesi olacağız diye. Emine anne ile konuştuğumda ben ölmeden evladıma kavuşacak mıyım demişti. Bizde devlet büyüklerimize görüştük. Burada bir tarafımızda oğlu bağrından koparılmış bir anne, diğer tarafta eşleri terör olaylarında kaybetmiş şehit eşleri var. Bize diyorlar, Dağdan gelip annelerine kavuşunca şehit ailelerin yürekleri yanmıyor mu, evet yanıyor. Ama artık şehit anneleri ile birlikte biz hareket ediyoruz. Emine anne evladına kavuşunca biz hepimiz mutluluğunu heyecanını yaşadık. Biz demiştik bahar gelecek ve biz bu gün baharı yaşıyoruz. Emine annenin çocuğu annesine kavuşunca biz şu hissiyata kapıldık. Eğer o genç dağda olsaydı, belki biz şehit verirdik. Ama bir genç dağdan inince artık biz diyoruz ki şehitlerimiz olmayacak diye. Her oraya gelen bir daha kurşun sıkmayacak ve şehitlerimiz olmayacak. Artık bizde sevdiklerimizi şehit vermeyeceğiz. Her kes bizi iyi anlasın. Bir daha şehit vermeyelim, bayrağımız dalgalansın diye biz HDP önüne geliyoruz. HDP ve onların uzantısına meydan okuyoruz. Emine anne evladına kavuştu, tek ümidimiz de diğer annelerinde evlatlarına kavuşmaları." şeklinde konuştu.