Çocuğunu kurtarmak isterken arkadaşı ile birlikte yaşamını yitirdi

Kazanın hemen ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul'u Niğde Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.