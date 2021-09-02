Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çocuğunu kurtarmak isterken arkadaşı ile birlikte yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 3.9.2021 02:11

Çocuğunu kurtarmak isterken arkadaşı ile birlikte yaşamını yitirdi

HAYRETTİN YENEL
Çocuğunu kurtarmak isterken arkadaşı ile birlikte yaşamını yitirdi

Niğde-Niğde'de meydana gelen trafik kazasında bisikleti ile birlikte yola fırlayan çocuğnu kurtarmak isteyen anne ve yanındaki arkadaşına otomobil çarptı. Her iki kişi de yaşamını yitirdi

Niğde Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Derbent Kavşağı ile Fertek Kavşağı arasında bulunan yolda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.


Bor yolu Gözde evleri önünde yola bisikleti ile yola çıktığı belirtilen çocuğun arkasından yaya yoluna giren ve karşıdan karşıya geçmek isteyen anne Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul'a (61) 06 CGS 281 plakalı otomobil çarptı.


Kazanın hemen ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul'u Niğde Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.


Bisikletle yola çıktığı belirtilen çocuk ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma sürüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuğunu kurtarmak isterken arkadaşı ile birlikte yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA