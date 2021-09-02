Niğde-Niğde'de meydana gelen trafik kazasında bisikleti ile birlikte yola fırlayan çocuğnu kurtarmak isteyen anne ve yanındaki arkadaşına otomobil çarptı. Her iki kişi de yaşamını yitirdi
Niğde Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Derbent Kavşağı ile Fertek Kavşağı arasında bulunan yolda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Bor yolu Gözde evleri önünde yola bisikleti ile yola çıktığı belirtilen çocuğun arkasından yaya yoluna giren ve karşıdan karşıya geçmek isteyen anne Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul'a (61) 06 CGS 281 plakalı otomobil çarptı.
Kazanın hemen ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul'u Niğde Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.
Bisikletle yola çıktığı belirtilen çocuk ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma sürüyor.
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Çocuğunu kurtarmak isterken arkadaşı ile birlikte yaşamını yitirdi