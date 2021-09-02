Damat dehşeti böyle yaşandı

Konya
'da, 5 ay önce, kendisini terk eden eşi ve çocuklarını köye götürmek isteyen kayınpederi Ramazan Başarı
'yı (55) oğlunun okulunun önünde bıçaklayarak öldüren Tolga Kaya
'nın, baldızı ve kayınvalidesinin ifadeleri ortaya çıktı. Olay sabahı eniştesi tarafından kendisinin de darp edildiğini belirten Merve Uylası
, "Eşyaları toplamak için gittiğimizde babamı, 'Kızını da öldüreceğim, seni de öldüreceğim. Kızın beni çekecek, ben içeceğim kızını da döveceğim. Keyfim istiyor döveceğim, hiçbir şey yapamazsınız' diye tehdit etti. Babamı bıçakladıktan sonra ablama da saldırdı ama bıçak isabet etmedi" dedi. Ramazan Başarı'nın eşi Hatice Başarı
ise "Olay sabahı Tolga'nın babası eşimi arayarak, 'Gel kızını al, kurtar benim oğlumdan' dedi. Eşimi kurtarmak isterken salladığı bıçak sırtıma isabet etti" şeklinde konuştu.