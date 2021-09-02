Darp edilen muhabir sanıklarla ilk kez yüz yüze! ’Kan birikintisi üzerinde yatıyordum’

İstanbul Kağıthane'de, 1 Temmuz günü aracıyla seyir halinde olan Anadolu Ajans muhabiri Ekrem Biçeroğlu ve motosikletli iki kişi arasında yol verme tartışması yaşanmıştı. Saldırganlar tarafından darp edilen Biçeroğlu'nun çenesi kırılırken, yüzünde kesikler meydana gelmişti. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı. Motosikletin Doğukan Serdar (22) ve Ufuk Akdağ (23) isimli şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlenmişti.



TUTUKLANDILAR



Gözaltına alınan şüpheliler Doğukan Serdar ile Ufuk Akdağ İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti. İtiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.





9 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Temmuz'da, sürücü Doğukan Serdar ile sürücü arkasında oturan Ufuk Akdağ'ın bulunduğu motosikletin, Nurtepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde seyir halindeki Biçeroğlu'nun aracına çarptığı ve tarafların bu kaza üzerine tartıştıkları belirtildi. İddianamede, sanıkların "yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama" suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.



MUHABİR OLAYI MAHKEME HUZURUNDA ANLATTI



Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya müşteki Ekrem Biçeroğlu, tutuklu sanıklar Doğukan Serdar ve Ufuk Akdağ katılım sağladı. Beyanda bulunan Ekrem Biçeroğlu "Olay araba sürerken sinyal verip sola dönüyordum. Motor üzerinde olan şahıslar benim sol aynama çarpıp yalpalandılar on metre kadar sonra yere düştüler. Düştükleri yerden kalkıp aracıma doğru geldiler. Tedbir amaçlı inmedim. Şiddetli bir şekilde bağırdılar kontrolü ele almak amacıyla aracımdan indim. Kötü söz kullanmadım. "Beni görmüyor musunuz ? "diye başlayan bir cümle kuracaktım ikisi birden yüzüme yumruk attı. Ardından yumruklar devam etti yere düştüm devam ettiler. "

'KAN BİRİKİNTİSİ ÜZERİNDE YATIYORDUM'



"Kendime geldiğimde başımdan kan akıyor ağzıma diş parçaları geliyordu. Kan birikintisi üzerinde yatıyordum. Çevremdeki insanlar yardım etmeye çalışıyordu. Yüzümün sol tarafında büyük şişlik meydana geldi. Alnıma 7 dikiş atıldı ne şekilde oluştuğunu bilmiyorum. Burun üstünde ve bıyık bölgemde dikiş izim var. Çenem kırıldı ameliyat oldum. Ayrıca darp edildiğinde sakalım vardı sakallarımı kestikten sonra boğazımda morluk olduğunu fark ettim. Şahıslardan birinin boks ile uğraştığını öğrendim. Şikayetçiyim" dedi.



ÖZÜR DİLEDİLER



Biçeroğlu'nun beyanının ardından tutuklu sanık Ufuk Akdağ'ın ifadesine geçildi. Akdağ "Sinyal vermeden dönüş yaptığı için çarptık. Düştük, yaralandık sağlık durumumuzu soracağına hakaret ederek konuştu. İstemediğimiz durumlar oldu. Mahkeme huzurunda kendisinden özür diliyorum." dedi. Bir diğer tutuklu sanık Doğukan Serdar, "Boksör değilim sosyal medyada bir kaç videom var. Sinyal vermedi. Tenezzül edip durumumuzu sormadı. Sinirlendik ve böyle bir olay oldu. Kendisinden özür diliyorum. Maddi zararını karşılamak istiyoruz' dedi.



TUTUKLU HALİ DEVAM



Mahkeme, Ekrem Biçeroğlu'nun ameliyat sonrası alınan raporun dosyaya eklenmesine, sanıkların tutukluluk hallerine devam kararı vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşma çıkışında açıklama yapan Ekrem Biçeroğlu, " Tutukluluk hallerinin devam etmesi istediğimiz bir karardı. Onları tekrar görünce yaptıkları caniliği hatırladım. Alabilecekleri en yüksek cezayı almalarını istiyorum. Böyle insanların sokakta gezmemesi lazım" şeklinde açıklamada bulundu.