Depoya patron gidince hırsızlık olayı ortaya çıktı

Adana'da tarımsal alanlarda ekilen sebzelerin yağmurlama sistemiyle sulanmasına yarayan ve yaklaşık 1 milyon lira değerinde olan ekipmanları iş yerinden çalıp sattığı ileri sürülen 2'si işletme çalışanı 6 kişi yakalandı.

PATRON DEPOYA GİTTİ

Olay merkez Yüreğir ilçesinin Haydaroğlu Mahallesi'nde tarımsal ürün ve malzeme satan bir iş yerinde meydana geldi. Patron S.B., bir müşteriye damlama sistemi sattı. Depo görevlisi O.H.B., izinde olduğu için damla sistemini depodan almaya giden işletme sahibi yaklaşık bir milyon liralık sulama borusu, vana ve fıskiyenin eksik olduğunu gördü. Durumu polise bildiren patron çalışanından şüphelendiğini de belirtti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depo görevlisini gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

O.H.B. ifadesinde suçunu kabul etti, aynı iş yerinde şoför olarak çalışan R.Ş. (35) ile birlikte plan yaptığını ve yaklaşık 4 aydır sulama sistemi malzemelerini sattıklarını söyledi. Ayrıca O.H.B., E.Ş. (39) ve K.A.'nın (32) bulduğu müşterilere malzemeleri R.O. (38) ve S.Ş. (31) yardımıyla taşıyıp, sattıklarını öne sürdü. Polis bu bilgiler doğrultusunda diğer şüphelileri de yakaladı. O.H.B.'nin, malzemeleri sattığını iddia ettiği adreslerde bulunan sulama sistemi ürünlerine el konuldu.

MALZEMELER TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden E.Ş. ile R.O. suçlamayı kabul etmezken, K.A. ise malzemelerin çalıntı olduğunu bilmediğini, pazarlama konusunda yardımcı olduğunu öne sürdü. S.Ş.'nin ise R.O.'nun taşıma işi olduğunu söylediğini, bu nedenle çalıntı olduğunu bilmediği malzemeleri istenen yerlere götürdüğünü iddia etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen sulama sistemi malzemeleri S.B.'ye teslim edildi.