Depremin simgesi Ayda okullu oldu

İzmir
'de, geçen 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 37 kişinin öldüğü Rıza Bey Apartmanı
'nın enkazından 4.5 yaşındaki Ayda 91 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. 8 yaşındaki ağabeyi Atakan okulda, babası Uğur Gezgin
ise işyerinde olduğu için depremden sağ kurtuldu. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi
Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi tamamlanan Ayda, sağlığına kavuştu. Tüm Türkiye'nin ilgi odağı olan ve depremin simgesi haline gelen Ayda'yı aralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
'nın da bulunduğu çok sayıda kişi ziyaret etti.
Minik Ayda, okulların uyum süreci kapsamında açılmasıyla birlikte, dün özel bir kolejde anaokuluna başladı. Baba Uğur Gezgin, oğlu Atakan (9) ile birlikte aynı okula giden Ayda'nın eğitim hayatına başlamasından dolayı hem sevinç hem de burukluk yaşadı. SABAH'a konuşan Uğur Gezgin, depremde yaşamını yitiren eşi Fidan Gezgin
'in en büyük hayallerinden birinin kızı Ayda'yı okula başlarken görmek olduğunu anlatarak şunları söyledi:
Bugün eşimin de yanımızda olmasını çok isterdim. Kısmet olmadı. Bu nedenle buruk bir sevinç yaşıyoruz. Başka çocuklar okulun ilk gününde anne ve babalarıyla birlikte geldiler. Bunun eksikliğini yaşıyoruz. Ayda çok mutlu ve heyecanlı.
Zaten okullar açılmadan önce ağabeyiyle sürekli okul hakkında konuşuyordu ve çok hevesliydi. Ağabeyine ve bana 'Ben okula ne zaman başlayacağım' diye soruyordu. Yeni arkadaşları olacağı için çok mutlu. İnşallah hem oğlum hem de kızım vatana millete hayırlı evlatlar olurlar. Tek temennim bu. Ayda ve Atakan'ı hayırlı birer evlat olarak yetiştirmek için elimden geleni yapacağım. Annem ve babam da sağ olsunlar. Onların da büyük desteği oluyor. Son nefesime kadar hem Ayda'ya hem de Atakan'a hem annelik hem de babalık yapacağım.