Elazığ’da aşılama oranı yüzde 67.6’ya yükseldi

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Elazığ'da pandemi ve aşılamada gelinen son durumu değerlendirdi. Polat, yaptığı açıklamada, pandemi ile mücadelede sağlık ekiplerinin gece gündüz çalıştığını belirtti.

AŞILAMADA HIZLI YÜKSELİŞ

Elazığ'da yürütülen gayretli çalışmalar neticesinde aşılama oranının yüzde 67.6 seviyesine ulaştığını belirten Polat, "Hastanelerimizdeki normal servislerdeki pandemi yatak doluluk oranımız %58,8 dur. Pandemi yoğun bakım doluluk oranlarımız %75.2. İlimizde 1.Doz aşı yapılan kişi sayısı 302.626, 2.Doz Aşı 227.275, 3. Doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 51.737' dir. Bu veriler sonucunda ilimizdeki aşılanma oranı: %67.6'ya yükselmiştir.

Aşılanmanın il ve ilçe bazındaki dağılımına gelince; Merkez: %65.99, Ağın: %79.39, Alacakaya: %64,68, Arıcak: %54.55, Baskil: %65,69, Karakoçan: %53,69, Keban: %70,08, Kovancılar: %49,01, Maden: %71,31, Palu: %50,44, Sivrice: %68,45 düzeyindedir." dedi.

ELAZIĞ YÜKSEK RİSKLİ İLLER ARASINDAN ÇIKTI

Elazığ'ın riskli iller arasından çıktığını, orta riskli riskli riskli iller arasına taşındığını aktaran Polat, "Bir ay önce İlimizin aşı haritasındaki rengi kırmızıydı. Bu kırmızılık adeta yüzlerimize de mahcubiyet olarak yansımıştı. Çünkü sağlık çalışanlarımızın çabasının karşılığı bu değildi. İlimizin yeri bu değildi. Bu gün ise an itibarı ile kırmızdan çıkmakla yetinmedik, % 65 aşılama oranıyla turuncuyu da aşarak, sarıya geçtik. Bu oranla Elazığ'ımızı yüksek riskli iller arasından çıkarıp, orta riskli iller arasına taşıdık. Sayın Sağlık Bakanımız Fahretin Koca'nın da özellikle Elazığ'a vurgu yaptığı gibi "Elazığ'ın riski daha da düşürme heyecanı üzümü gibi tatlı." İnşaallah bir sonraki basın açıklamamızda bu temenniye yakışır bir şekilde MAVİ'ye geçmenin mutluluğunu birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

AŞILAR GÜVENLİDİR

İl Sağlık Müdürü Polat, aşıların güvenli olduğunu belirterek, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti. Polat, şöyle konuştu: "Halkımızın aşıya karşı direnci eski noktada olmasa da hala güvensizliğin olduğunu biliyoruz. Burada halkımıza seslenmek istiyorum. Aşılar güvenlidir. Hiçbir aşı, faz çalışmaları yapılmadan, bu çalışmaların sonuçları ilgili mercilerle şeffaf bir şekilde paylaşılmadan onay alamaz, piyasaya sürülemez. Aşı çalışması yapan kuruluş, geliştirme ve üretim sürecinde uluslararası kalite standartlarına uymak zorundadır. Bu standartlar iyi Laboratuvar Uygulamaları, İyi Klinik Uygulamaları ve İyi Üretim Uygulamaları sonucundan geçmektedir. Ayrıca faz çalışmaları sırasında aşıdan kaynaklı insan sağlığını belirgin ölçüde olumsuz etkileyen bir durum saptandığında çalışmalar durdurulmaktadır. Bu çerçevede ülkemizde uygulanmaya başlanan COVID-19 aşılarının faz çalışmalarında çalışmanın durmasına sebebiyet verecek bir yan etki ile karşılaşılmamış ve herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır."