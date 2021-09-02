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Giriş Tarihi: 2.9.2021 15:21

Emlakçıya kurşun yağmuru!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Emlakçıya kurşun yağmuru!

İstanbul Sarıyer’de emlakçılık yapan 27 yaşındaki Kemal Kavraz iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Kavraz hayatını kaybetti. Cinayet anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri iş yerine gelip kurşun yağdıran maskeli şüpheli ve onu getiren motorcuyu gözaltına aldı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sarıyer'de 25 Ağustos günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Emlakçı Hasan D. ile müteahhit İbrahim K. arasında olaydan kısa bir süre önce bir tartışma yaşandı. Tartışma bittikten bir kaç saat sonra aynı iş yerine motosiklet ile iki şüpheli geldi. Kasklı maskeli şüphelilerden biri iş yeriniin kapısını açıp peş peşe ateş etmeye başladı. O sırada koltukta oturan Kemal Kavraz ağır yaralandı. Şüpheli geldiği motor ile olay yerinden hızla kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kemal Kavraz hayatını kaybetti.



Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği iki şüphelinin peşine düştü. Bu sırada emlakçı ile olaydan kısa bir süre önce tartışma yaşayan müteahhit ibrahim K.'da gözaltına alındı. İbrahim K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çalışmaların devamında olayı gerçekleştiren şüpheliler Mustafa F. (28) ve Ersin Y. (22)'de Beşiktaş'ta gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin Kemal Kavraz ile aralarında husumet olduğu öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde şüphelilerin motorla olay yerine geldikleri yüzü maskeli şüphelinin kapıyı açıp Kavraz'a peş peşe ateş ettikten sonra kaçtıkları görülüyor.

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Emlakçıya kurşun yağmuru!
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