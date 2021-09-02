Eşini banyoya kilitleyip, bebeğinin yanında defalarca bıçakladı





'ŞİKAYETÇİ OLURSAN BEBEĞİ DE BU HALE KOYARIM'

Aysel Perkgün'ün annesi Serpil Perkgün ise kızının vücuduna 90'dan fazla dikiş atıldığını belirterek, "Kızım, banyoya kapatıldı, her yerinden bıçaklandı. Çok kötü durumda. Lütfen, Allah rızası için bana yardım edin. Gelin, çocuğumun halini görün. Kızımı tehdit etmiş. Banyoda kızım kanlar içindeyken, bebeği üzerine atarak, 'Benden şikayetçi olursan bebeği bu hale koyarım. Sülalenize bomba atarım' demiş. Rakı şişesini alıp ensesine vurmuş. Kızım yoğun bakımdan çıkınca bana anlattı, ben de bu şekilde öğrendim. Bebeği alınca, kızım da artık her şeyi anlatmaya karar verdi. Çocuğuma uyuşturucu içirmişler. 2 yıldır ben çocuğumun yüzüne hasrettim, onlar kaçırdığı için görmüyordum" diye konuştu.