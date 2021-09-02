Eşini kızının gözü önünde öldürdü

Bursa
'da hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Necati Gürcan
(40) tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan Ebru Gürcan
(38) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınıp, adliyeye çıkarılan cinayet şüphelisi Necati Gürcan, gazetecilerin "Neden öldürdün?" sorusuna "Cinler yüzünden" cevabını verdi. Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Osmangazi
ilçesi Bahar mahallesinde meydana geldi. Bir çocuk annesi Ebru Gürcan, geçimsizlik yaşadığı eşi Necati Gürcan hakkında mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararı ihlal eden Necati Gürcan, eşinin yaşadığı 6. Yayla Sokak'taki eve geldi. Çift, 14 yaşındaki kızları D.G.'nin yanında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Necati Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin kalbine sapladı. Ebru Gürcan kanlar içinde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Annesini kanlar içinde gören D.G. çığlık atarak komşulardan yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Ebru Gürcan, sabaha doğru hastanede hayatını kaybetti. Evinin yakınlarında gözaltına alınan Necati Gürcan emniyetteki ifadesinin ardından adliye sevk edildi. Adliye çıkışı gazetecilerin "Neden öldürdün?" sorusuna Necati Gürcan "Cinler yüzünden öldürdüm. Çok pişmanım" cevabını verdi.