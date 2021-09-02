Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna

ANTALYA
'NIN Muratpaşa
ilçesinde Yavuz Özcan Parkı'nda, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerin bir bölümündeki mağarada yaşayan şahsı, vatandaşlar polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Sivil zabıta ekipleri mağaraya girmeye çalışsa da tehlikeli olduğu için başaramadı. Ekipler, mağaraya "Kimse var mı" diye seslendi. Kubilay A. bir süre sonra seslere uyanıp, zabıta ekiplerine taş attı. Daha sonra mağaradan inerek ekiplerin yanına gelen Kubilay A., yardım tekliflerini kabul etmeyince zabıta olay yerinden ayrıldı. İHA