Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna
Giriş Tarihi: 2.9.2021

Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna

Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna
ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesinde Yavuz Özcan Parkı'nda, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerin bir bölümündeki mağarada yaşayan şahsı, vatandaşlar polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Sivil zabıta ekipleri mağaraya girmeye çalışsa da tehlikeli olduğu için başaramadı. Ekipler, mağaraya "Kimse var mı" diye seslendi. Kubilay A. bir süre sonra seslere uyanıp, zabıta ekiplerine taş attı. Daha sonra mağaradan inerek ekiplerin yanına gelen Kubilay A., yardım tekliflerini kabul etmeyince zabıta olay yerinden ayrıldı. İHA
ARKADAŞINA GÖNDER
Falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA