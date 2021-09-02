Gider pusulası nedir? Gider pusulası örneği ve hesaplama işlemi

Alınan mal ve hizmeti belgelendiren, satılan malların iadelerinde de düzenlenen gider pusulası, vergi sisteminde önemli bir ihtiyaçtır. Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan hizmet ve mal karşılığında fatura alınamayacağından gider pusulası hazırlanması gerekmektedir. Üzerinde iş içeriği, türü, toplan fiyat vb. bilgilerin bulunduğu gider pusulası 2 nüsha olarak hazırlanmakta, iki tarafta da birer nüsha kalmaktadır. İki nüsha da imzalı olmak zorundadır.

GİDER PUSULASI NEDİR?

Gider pusulası, Vergi Usul Kanunu'nun 234'üncü maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre gider pusulası, birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan, kazancı basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnaflardan, serbest meslek erbaplarına, bu kişilere yaptırılan işler ya da alınan hizmet karşılığında, işi yapana da imzalatılan, fatura hükmünde resmi bir belgedir.

Fatura düzenleme yetkisi olmayan şahıslardan alınan mal ve hizmet karşılığında düzenlenir. Bu şekilde firmalar, bu giderleri belgelendirmiş olup deftere kaydedebilirler.

Kullanılacak gider pusulaları da tarafların anlaştığı matbaada bastırılır ya da noter tarafından tasdik edilir.

GİDER PUSULASI NASIL KESİLİR?

225 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile gider pusulasının şekli ve usulü açıklanmıştır.

Gider pusulası, mükelleflerin anlaştığı bir matbaaya bastırılır ya da notere onaylattırılır.

Gider pusulası iki nüsha olarak düzenlenmelidir. İki nüsha olarak düzenlenmeyen ve/veya üzerinde yer alması gereken bilgilerde eksiklik olan gider pusulaları düzenlenmemiş kabul edilmektedir.

Gider pusulasının bir nüshası hizmeti verene ya da malı satana verilirken, bir nüshası ise pusulayı düzenleyen kişide kalır.

Mal ya da hizmet satın alan firma, gider pusulasını malı satana veya hizmeti verene imzalatmalıdır.

GİDER PUSULASI DÜZENLEME

Gider pusulası düzenlenirken aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir:

İşi yaptıran ve yapan ya da malı satan ve satın alanın adı soyadı, adresleri, vergi dairesi ve hesap numaraları,

İşin mahiyeti,

Malın cinsi, adedi, fiyatı ve toplam tutar

Vergi oranı ve net tutarı,

Düzenleme tarihi,

Seri ve sıra numarası,

Maliye bakanlığının logosu ve il kodu.

GİDER PUSULASI STOPAJ ORANLARI

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. Maddesinde açıklandığı üzere, vergiden muaf esnaftan hizmet ya da ürün alımında yapılan ödemelerde stopaj kesintisi yapılmaktadır. Stopaj, vergi borçları ödenirken gelir sahibinin eline geçmeden kesilen vergidir.

Gider pusulasındaki stopaj oranları şunlardır:

Kilim, havlu, çarşaf, dantel gibi nakış işleri, turistik eşyalar, sepet, fırça, paspas ve dokuma ürünlerinde stopaj oranı %2'dir.

Hurda mal alımında stopaj oranı %2'dir.

Diğer mal alımlarında stopaj oranı %5'dir.

Mal veya hizmet veren kişi vergi mükellefi değilse, serbest meslek erbabı ise, stopaj oranı %20'dir.

GİDER PUSULASI HESAPLAMA

Gider pusulasındaki stopaj vergi hesaplaması, anlaşmanın içeriği ve malı satan ya da hizmeti verene göre net veya brüt olarak yapılmaktadır.

Net ödeme:

İşi yapan kişi ile net 2.000 Türk Lirası üzerinden anlaşma yapıldığını ve vergi oranının %20 olduğunu varsayalım. Toplam tutar hesabı şu şekilde olacaktır:

2.000 / (%100 - %20) = 2.000 / 0,8 = 2500 Türk Lirası

Brüt ödeme:

İşi yapan kişi ile brüt 2.000 Türk Lirasi üzerinden anlaşma yapıldığını ve vergi oranının %20 olduğunu varsayalım. Toplam tutar hesabı şu şekilde olacaktır:

2.000 x (%100 - %20) = 2.000 x 0,8 = 1600 Türk Lirası

Gider Pusulası Örneği