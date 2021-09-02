Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İşadamı Hamdi Akın'a 2. şok: 'Saplantılı hayranı' için şikayetçi olmuştu!
Giriş Tarihi: 2.9.2021 15:21 Son Güncelleme: 2.9.2021 15:44

İşadamı Hamdi Akın'a 2. şok: 'Saplantılı hayranı' için şikayetçi olmuştu!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
İşadamı Hamdi Akın’a 2. şok: ’Saplantılı hayranı’ için şikayetçi olmuştu!

İş insanı Hamdi Akın'ın sosyal medya hesabını ele geçirip kişisel bilgilerini paylaştığı için şikayetçi olduğu "saplantılı hayranı" Meral Ç.'yle ilgili 1 yıldır işlem yapılmadığı ortaya çıktı. Savcılık, şüphelinin ifadesinin alınması, telefonun incelenmesi için emniyete yazı yazmıştı. Ancak emniyet 1 yıldır dosyayla ilgili işlem yapmadı. Savcılık da işlem yapmayan polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Akın'ın başı saplantılı hayranıyla dertte... Akın'a ait sosyal medya hesabını ele geçiren Meral Ç., iş insanı adına paylaşımlarda bulunup ailesine ait bilgileri deşifre edince adliyelik olmuştu. Akın'ın kendisini takıntı haline getiren Merak Ç.'nin geçen yıllarda da adliyelik olduğu, Akın'ın şahsi telefonuna 'Sizi kendi ellerimle boğacağım, sonu ölüm de olsa hapiste olsa kanla bitecek.' şeklinde mesajlar gönderdiği için asliye ceza mahkemesinde yargılandığı davada 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINI ELE GEÇİRDİ

Saplantılı hayranı hapis cezası da durduramadı. Yaşanan olayların ardından tekrar taciz mesajları atarak Akın ve ailesini rahatsız etmeye devam etti. Meral Ç. bir de Akın'a ait olan sosyal medya hesabını ele geçirerek paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkınca konu savcılığa taşındı. Akın tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde Meral Ç.'nin Instagram isimli sosyal medya platformunda sahte hesaplar açarak kendisi hakkında bilgileri paylaştığını belirtti.

Şikayet dilekçesinin devamında kişisel bilgileri ve ailesine ait gizli bilgilerin Meral Ç. tarafından paylaşıldığı ifade edilirken, kızının hamile olduğu bilgisinin de yine şüpheli tarafından kamuoyuna duyurularak haber olmasına neden olduğu anlatıldı. Akın tarafından savcılığa sunulan şikayetin ardından Meral Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.

BU KEZ POLİSLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında müştekinin iddia ettiği sosyal medya hesabının kime ait olduğunun tespiti, kimlik bilgileri tespit edilen şüphelinin ifadesinin alınması için yazı yazdı. Ancak aradan geçen 1 yıla rağmen emniyetten herhangi bir cevap gelmeyince savcılık bu kez sorumlu emniyet personeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İşadamı Hamdi Akın'a 2. şok: 'Saplantılı hayranı' için şikayetçi olmuştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA