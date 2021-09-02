İşadamı Hamdi Akın’a 2. şok: ’Saplantılı hayranı’ için şikayetçi olmuştu!

Akın'ın başı saplantılı hayranıyla dertte... Akın'a ait sosyal medya hesabını ele geçiren Meral Ç., iş insanı adına paylaşımlarda bulunup ailesine ait bilgileri deşifre edince adliyelik olmuştu. Akın'ın kendisini takıntı haline getiren Merak Ç.'nin geçen yıllarda da adliyelik olduğu, Akın'ın şahsi telefonuna 'Sizi kendi ellerimle boğacağım, sonu ölüm de olsa hapiste olsa kanla bitecek.' şeklinde mesajlar gönderdiği için asliye ceza mahkemesinde yargılandığı davada 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
SOSYAL MEDYA HESABINI ELE GEÇİRDİ
Saplantılı hayranı hapis cezası da durduramadı. Yaşanan olayların ardından tekrar taciz mesajları atarak Akın ve ailesini rahatsız etmeye devam etti. Meral Ç. bir de Akın'a ait olan sosyal medya hesabını ele geçirerek paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkınca konu savcılığa taşındı. Akın tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde Meral Ç.'nin Instagram isimli sosyal medya platformunda sahte hesaplar açarak kendisi hakkında bilgileri paylaştığını belirtti.
Şikayet dilekçesinin devamında kişisel bilgileri ve ailesine ait gizli bilgilerin Meral Ç. tarafından paylaşıldığı ifade edilirken, kızının hamile olduğu bilgisinin de yine şüpheli tarafından kamuoyuna duyurularak haber olmasına neden olduğu anlatıldı. Akın tarafından savcılığa sunulan şikayetin ardından Meral Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.
BU KEZ POLİSLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında müştekinin iddia ettiği sosyal medya hesabının kime ait olduğunun tespiti, kimlik bilgileri tespit edilen şüphelinin ifadesinin alınması için yazı yazdı. Ancak aradan geçen 1 yıla rağmen emniyetten herhangi bir cevap gelmeyince savcılık bu kez sorumlu emniyet personeli hakkında suç duyurusunda bulundu.