İşadamı Hamdi Akın’a 2. şok: ’Saplantılı hayranı’ için şikayetçi olmuştu!

Akın'ın başı saplantılı hayranıyla dertte... Akın'a ait sosyal medya hesabını ele geçiren Meral Ç., iş insanı adına paylaşımlarda bulunup ailesine ait bilgileri deşifre edince adliyelik olmuştu. Akın'ın kendisini takıntı haline getiren Merak Ç.'nin geçen yıllarda da adliyelik olduğu, Akın'ın şahsi telefonuna 'Sizi kendi ellerimle boğacağım, sonu ölüm de olsa hapiste olsa kanla bitecek.' şeklinde mesajlar gönderdiği için asliye ceza mahkemesinde yargılandığı davada 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.