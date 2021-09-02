Hayvanlarına bakmaya gitti cansız bedeni bulundu

Karabük'te hayvanlarını bakmaya giden yaşlı adam eve dönmeyince, yakınları ormanlık alanda traktör altında cesedini buldular.

Olay Karabük Merkeze bağlı Burunsuz köyde meydana geldi. Hayvanlarını bakmak için ormanlık alana giden 80 yaşındaki Osman Karatepe'yi geri dönmeyince yakınları aramaya başladı. Ormanlık alanda başlatılan arama çalışmalarında yakınları traktörü devrilmiş bir halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde talihsiz adamın öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karatepe'nin cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlatdı.