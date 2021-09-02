İstanbul Havalimanı’na nasıl gidilir? İstanbul Havalimanı servisleri nerelerden kalkıyor?

Avrupa Yakası'nda olan ve şehir merkezlerine pek de yakın olduğu söylenemeyen İstanbul Havalimanı'na ulaşım ilk bakıldığında çok zormuş gibi görünüyor. Ancak hem havalimanı servisleri hem de İETT otobüsleri sayesinde uçağınızı kaçırmadan rahatlıkla havalimanına ulaşabilmeniz mümkün. İşte, İstanbul Havalimanı'na ulaşım hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar…

İSTANBUL HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?

İstanbul Havalimanı otobüs, HAVAIST otobüsleri ve taksiler ile kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. İstanbul Havalimanı Avrupa Yakası'nda Arnavutköy'e bağlı mevkide bulunmaktadır. Havalimanı'nın bazı merkezi ilçelere yol uzaklığı şu şekildedir: Taksim'e 40 km, Levent'e 36 km, Avcılar 53 km, Kavacık 42 km, Kadıköy 52 km, Üsküdar 47 km.

İstanbul Havalimanı'na gidiş alternatiflerinden biri de otobüslerdir. H-1, H-2, H-3, H-6, H-7, H-8 ve H-9 numaralı belediye otobüsleri İstanbul Havalimanı'na giden 7 hattır.

İstanbul Havalimanı'na gidebilmenin bir diğer yolu HAVAİST otobüsleridir. HAVAİST otobüslerinin HVİST-5, HVİST-6, HVİST-7, HVİST-8, HVİST-9, HVİST-10, HVİST-13, HVİST-14 ve HVİST-15 numaralı hatlarını kullanarak havalimanına ulaşım sağlayabilirsiniz.

İSTANBUL HAVALİMANI SERVİSLERİ KALKIŞ NOKTASI

İstanbul Havalimanı'ndan servis olarak HAVAİST otobüslerinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Belirli bir ücret karşılığında bu otobüsler İstanbul Havalimanı'na servis yapmaktadırlar. HAVAİST otobüsleri; Esenler Otogar, Halkalı- Başakşehir, Beylikdüzü-Çatalca, Avcılar- Bahçeşehir, Kadıköy- Tepeüstü, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy-Yenibosna ve Yenikapı- Aksaray'dan kalkış yapmaktadır.

ANADOLU YAKASI'NDAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?

Anadolu Yakası'ndan İstanbul Havalimanı'na gitmek için Anadolu Yakası'nın Kadıköy, Sancaktepe ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan HAVAİST otobüslerini kullanabilirsiniz. Ayrıca Kavacık Köprüsü üzerinden de HAVAİST otobüsleri geçmektedir. Köprü altındaki duraktan binerek havalimanına gidebilirsiniz.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA SERVİS VAR MI?

İstanbul Havalimanı'na HAVAİST otobüsleri yolcu servisi yapmaktadır. Bu otobüsler İstanbul'un 12 farklı noktasından hizmet vermektedir.

Sabiha Gökçen'den İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gitmek isteyen yolcuların Sabiha Gökçen'den kalkan HAVAİST otobüslerinin havalimanında yolcu katı açık otoparkından IST-8 numaralı otobüse binmeleri gerekmektedir.