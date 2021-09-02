İstanbul’da korku dolu anlar: Gözyaşları içinde izledi!

Avcılar Cihangir Mahallesi Şeftali Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını sararken, daireye ve yan binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.