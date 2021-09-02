İtalyan araştırmacı Nuh’un Gemisi’ni arıyordu! Vasiyeti üzerine harekete geçildi!

'AĞRI DAĞI'NI GÖREN BU MEZARLIKTA TOPRAĞA VERECEĞİZ'

Palego'nun bir Ağrı Dağı sevdalısı olduğunu hatırlatan Şahin, şunları söyledi: "1986 yılından beri Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni arıyordu. Nuh'un Gemisi'nin burada olduğuna inandığı için bölgede sürekli araştırmalar yapıyor, ülkesindeki gazetelerde bunları yayınlıyordu. Palego, gemisini bulması halinde insanların Nuh Tufanı'na inanacaklarına, hata yapmayacaklarına ve dünyaya barış geleceğini ümit ediyor, bunun için her yıl araştırma yapmak üzere Doğubayazıt'a geliyordu. Yaklaşık 6 ay önce geldiği bölgede araştırma yaparken otelde rahatsızlanınca Doğubayazıt'ta hastaneye kaldırılan Palego, sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ailesi de İtalyan Konsolosluğu aracılığıyla bana vekalet gönderince defin işlemleri için çalışma başlattım. Doğubayazıt Belediyesi, Ağrı Dağı'nı gören yeni mezarlıkta Palego için bir bölüm oluşturdu. Ağrı Dağı sevdalısı Palego'nun cenazesini vasiyeti üzerine bugün akşam saatlerinde Ağrı Dağı'nı gören bu mezarlıkta toprağa vereceğiz."