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Giriş Tarihi: 2.9.2021 10:13

Kaçak tabanca ve alkol operasyonu

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kaçak tabanca ve alkol operasyonu

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri ve Sulakyurt İlçe Emniyet Amirliği tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele faaliyetleri kapsamında bir şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda çok sayıda kaçak tabanca ve fişek ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Sulakyurt İlçe Emniyet Amirliği görevlileri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde H.D. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet parçalanmış kurusıkı tabanca, 26 adet 9 mm dolu fişek, 63 adet kurusıkı fişek,59 adet 7.65 mm fişek, 1 adet komando bıçağı, 1 adet muşta, kaçak alkol yapımında kullanılan anason maddesi, 1 adet alkol derece ölçer, içime hazır el yapımı 12.5 litre kaçak rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı.

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Kaçak tabanca ve alkol operasyonu
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