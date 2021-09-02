Kaçak tabanca ve alkol operasyonu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Sulakyurt İlçe Emniyet Amirliği görevlileri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde H.D. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı.
Yapılan arama sonucunda 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet parçalanmış kurusıkı tabanca, 26 adet 9 mm dolu fişek, 63 adet kurusıkı fişek,59 adet 7.65 mm fişek, 1 adet komando bıçağı, 1 adet muşta, kaçak alkol yapımında kullanılan anason maddesi, 1 adet alkol derece ölçer, içime hazır el yapımı 12.5 litre kaçak rakı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı.