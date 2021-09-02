Giriş Tarihi: 2.9.2021 10:13

Kaçak tabanca ve alkol operasyonu HAKAN GÖKKAYA

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri ve Sulakyurt İlçe Emniyet Amirliği tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele faaliyetleri kapsamında bir şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda çok sayıda kaçak tabanca ve fişek ele geçirildi.