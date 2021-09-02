Kayınbiradere 5 kurşunla infaz

İSTANBUL
'DA, taksici Alpat Birge
, kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Katil zanlısının, Birge'nin eniştesi olduğu iddia edildi. Taksicilik yapan evli ve bir çocuk babası Birge, Akşemsettin
mahallesindeki evlerinde ölü olarak bulundu. Emniyet ekipleri, cinayetle ilgili detaylı inceleme başlattı. Birge'nin 5 kurşunla öldürüldüğü ve katil zanlısının olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Olay sonrası kaçan katil zanlısının, öldürülen Birge'nin eniştesi olduğu öne sürüldü. Kaçan katil zanlısını arama çalışmaları sürüyor.