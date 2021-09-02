Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kayınbiradere 5 kurşunla infaz
Giriş Tarihi: 2.9.2021

Kayınbiradere 5 kurşunla infaz

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kayınbiradere 5 kurşunla infaz
İSTANBUL'DA, taksici Alpat Birge, kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Katil zanlısının, Birge'nin eniştesi olduğu iddia edildi. Taksicilik yapan evli ve bir çocuk babası Birge, Akşemsettin mahallesindeki evlerinde ölü olarak bulundu. Emniyet ekipleri, cinayetle ilgili detaylı inceleme başlattı. Birge'nin 5 kurşunla öldürüldüğü ve katil zanlısının olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Olay sonrası kaçan katil zanlısının, öldürülen Birge'nin eniştesi olduğu öne sürüldü. Kaçan katil zanlısını arama çalışmaları sürüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayınbiradere 5 kurşunla infaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA