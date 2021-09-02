Kınalıada’ya nasıl gidilir? Kınalıada vapur seferleri ve saatleri

İstanbul'a en yakın ve adalar arasında en küçüğü olan Kınalıada en çıplak ada olarak kabul edilir. Kınalıada'nın hemen hemen her tarafı yerleşim yerleri ile kapladır. Prens Adaları içerisinde denize girmenin en kolay olduğu ada olarak kabul edilmektedir. Kınalıada adını kızılımsı olan toprağının renginden alır. Tarihi bir dokusu da bulunan adada 1 camii, 2 kilise ve 1 manastır bulunmaktadır. İşte Kınalıada'ya dair tüm merak edilenler…

KINALIADA'YA NASIL GİDİLİR?

Kınalıada'ya Bostancı, Eminönü, Kabataş ve Kadıköy iskelelerinden kalkan şehir hatları seferleri ve motorlarla gidebilirsiniz. Kınalıada'ya giden vapur ve motorların saatleri yaz ve kış tarifelerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Kınalıada'ya Eminönü'nden kalkan vapur 50 dakikada, Kabataş'tan vapur 40-50 dakikada, Kadıköy'den kalkan vapur 30-40 dakikada ve Bostancı'dan kalkan vapur yaklaşık 30 dakikada varmaktadır.

KINALIADA VAPURU NEREDEN KALKIYOR?

Kınalıada vapurlar farklı yerlerden kalkmaktadır. Kınalıada vapurları; Bostancı, Kadıköy, Eminönü ve Kabataş iskelelerinden kalkmaktadır. Bu iskeleler üzerinden rahatlıkla Kınalıada'ya gidebilirsiniz.

HEYBELİADA KINALIADA ARASI NE KADAR SÜRER?

Heybeliada ile Kınalıada arası mesafe yaklaşık 8 km kadardır. Heybeliada'dan Kınalıadaya vapur ile seyahat süresi de 12 dakika kadar sürmektedir.

KINALIADA SEFER SAATLERİ

Kadıköy- Kınalıada sefer saatleri:

07.10-08.25-09.25-10.30-11.30-12.25-14.25-15.55-16.55-18.00-19.25-20.05-21.00-22.25-23.55

Eminönü- Kınalıada sefer saatleri:

19.05

Bostancı- Kınalıada sefer saatleri:

00.00-02.00-04.45-07.05-09.00-11.25-14.30-15.10-18.00-20.05-21.45

Kabataş- Kınalıada vapur seferleri:

06.45-08.00-09.00-10.05-11.05-12.00-14.00-15.30-16.30-17.35-18.50-19.40-20.35-22.00-23.30

EMİNÖNÜ KINALIADA VAPURU

Eminönü'den Kınalıada'ya şehir hatları vapuru bir kere gitmektedir. Onun dışında Turyol firmasına ait motorlar 10 ila 18.30 arası sefer düzenlemektedir. Eminönü-Kınalıada arası 50 dakika sürmektedir.

KINALIADA BOSTANCI ŞEHİR HATLARI

Bostancı'dan Kınalıada'ya yaklaşık 2 saatte bir sefer düzenlenmektedir. Sabah 07.05'te başlayan şehir hatları seferi gece 00.00 kadar devam etmektedir. Yolculuk süresi yaklaşık yarım saat kadar sürmektedir.

KINALIADA NEREDE?

Kınalıada, İstanbul'da Marmara Denizi açıklarında bulunan, Prens Adaları olarak bilinen ada topluluğu içerisinde yer alan ve İstanbul'a en yakın olan bir adadır. Marmara Denizi'ndeki 4 büyük adadan en küçüğü olan Kınalıada genellikle yazlık yeri olarak da görülmektedir.