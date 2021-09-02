Koronavirüs anne-kızı hayattan kopardı

ADANA'NIN Tufanbeyli
ilçesinde koronavirüse yakalanan anne-kız iki gün arayla hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Doğanbeyli Mahallesi'nde yaşayan Şadiye Çakmakçı
(59) ve zihinsel engelli kızı Neslihan Çakmakçı
(28), bir süre önce tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse yakalandı. Durumları ağırlaşan anne ile kızı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden anne-kızdan Neslihan Çakmakçı, 29 Ağustos'ta virüse yenik düşerek, yaşamını yitirdi. Neslihan Çakmakçı, Doğanbeyli Mahallesi'nde toprağa verilirken, önceki gün bu kez virüsle mücadeleyi sürdüren anne Şadiye Çakmakçı'dan acı haber geldi. 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Şadiye Çakmakçı da kızının yanında toprağa verildi.