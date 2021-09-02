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Giriş Tarihi: 2.9.2021

Koronavirüs anne-kızı hayattan kopardı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Koronavirüs anne-kızı hayattan kopardı
ADANA'NIN Tufanbeyli ilçesinde koronavirüse yakalanan anne-kız iki gün arayla hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Doğanbeyli Mahallesi'nde yaşayan Şadiye Çakmakçı (59) ve zihinsel engelli kızı Neslihan Çakmakçı (28), bir süre önce tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse yakalandı. Durumları ağırlaşan anne ile kızı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden anne-kızdan Neslihan Çakmakçı, 29 Ağustos'ta virüse yenik düşerek, yaşamını yitirdi. Neslihan Çakmakçı, Doğanbeyli Mahallesi'nde toprağa verilirken, önceki gün bu kez virüsle mücadeleyi sürdüren anne Şadiye Çakmakçı'dan acı haber geldi. 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Şadiye Çakmakçı da kızının yanında toprağa verildi.
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Koronavirüs anne-kızı hayattan kopardı
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