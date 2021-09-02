Korsanlara değil koronaya yenildi

Uluslararası ticari gemilerde görev yapan kaptan Osman Küçüknalbant, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Cezayir'deyken rahatsızlanan Küçüknalbant'ın durumu ağırlaşınca, gemi Yunanistan açıklarına geldiğinde deniz ambulansı çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Küçüknalbant, Covid-19'a bağlı organ yetmezliği nedeniyle öldü. Cenazesi halen Yunanistan'da. Rota boyunca gemiden ayrılmayan Küçüknalbant'ın virüsü İspanya'da karaya inen mürettebattan kapmış olabileceği iddia edildi. Yoluna devam eden gemi, Çanakkale girişinde sıra bekliyor. Yunanistan'dan gelen ihbar üzerine gemiye çıkan Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri, Covid-19 pozitif olan mürettebatı izole etti.

DÖRT AY REHİN KALDI

Türk Deniz Kuvvetleri'nden 2004'te albay rütbesiyle emekli olduktan sonra ticari bahriyede çalışmaya başlayan Küçüknalbant'ın 2. zabit olarak görev yaptığı Frigia adlı gemi, 23 Mart 2010'da Hindistan açıklarında Somalili korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Gemi ve 21 mürettebat, uzun pazarlıklardan sonra 30 Temmuz 2010'de serbest bırakılmıştı.