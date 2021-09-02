KOÜ Elektromobile Takımı yarışa hazır

Kocaeli Üniversitesinin 46 ana ve 36 kişilik destek ekip olmak üzere toplam 82 kişiden oluşan Elektromobile takımı, kendi tasarladıkları araçla Teknofest'te görücüye çıkacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Üniversitesi ile yaptığı işbirliği kapsamında teknoloji alanında desteklediği öğrenciler,Teknofest öncesinde araçlarıyla Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda mücadele edecek. 4-5 Eylül tarihlerinde Körfez pistinde dereceye girmek için yarışacak KOU Electromobile Takımı, tasarladıkları aracı kendi elleriyle çekiciye yükleyerek yarışın yapılacağı alana taşıdı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PORJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi arasında kültürel, sanatsal, bilimsel ve teknolojik alanlarda ortak hizmet protokolü imzalanmıştı. Mekatronik ve Otomotiv kulüplerinin hayata geçirdiği Elektrikli Araç Projesi, TÜBİTAK'ın düzenlediği "Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları"na katılacak. Yarışa hazırlanan ve aracın son kontrollerini ekibi ile birlikte yapan KOU Electromobile Takım kaptanları Yasin Torun ve Berkil Genç, aracın tüm aşamalarını kendi ekipleriyle birlikte tasarladıklarını söyledi. Üretim aşamasını tamamladıkları araçlarıyla ilk kez bir yarışa katılacaklarını ifade eden genç kaptanlar, desteklerini esirgemeyen Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinede teşekkğr etti.

82 KİŞİLİK DEV KADRO

KOU Electromobile Takımı, 46 ana ve 36 kişilik destek ekip olmak üzere toplam 82 üyeden oluşuyor . KOU Mekatronik ve Otomotiv Mühendisliğinden öğretim üyeleri, takıma danışmanlık yapıyor. Takımda 45 Otomotiv Mühendisliği, 29 Mekatronik Mühendisliği, 3 Makine Mühendisliği, 2 EnerjiSistemleri Mühendisliği, 2 Elektrik Mühendisliği öğrencisi bulunuyor.

TEKNOFEST'TE SERGİLENECEK

KOU Electromobile Takımının hazırladığı araç, yarışların ardından 21-26 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşecek TEKNOFEST'te sergilenecek. Öte yandan KOU Electromobile Takımı, bu yıl 24 Nisan'da açıklanan Ön Tasarım Raporunda 83 Takım arasında 7. ve 21 Ağustos tarihinde açıklanan Teknik Tasarım Raporunda 64 Takım arasında 8. olarak büyük başarı sağladı.