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Giriş Tarihi: 2.9.2021 15:24

Küçük kız perde ipinde can verdi

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Küçük kız perde ipinde can verdi

Samsun'da evde oyun oynarken stor perdenin ipi boynuna dolanarak boğulan 5 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki Miray Elif Yaşa evlerinde kardeşi ile oyun oynarken annesi mutfağa gittiği sırada salondaki pencerenin stor perdesinin ipi boynuna dolandı.

Kardeşinin annesine haber vermesi üzerine anne Nurdan Yaşa kızının yardımına koşup feryat edip komşulardan yardım istedi. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Miray Elif Yaşa, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük kızın cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya'ya gönderildi.

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Küçük kız perde ipinde can verdi
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