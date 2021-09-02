Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kumar oynayanlara 187 bin 40 lira ceza kesildi
Giriş Tarihi: 2.9.2021 10:14

Kumar oynayanlara 187 bin 40 lira ceza kesildi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kumar oynayanlara 187 bin 40 lira ceza kesildi

Adana polisi kent genelinde kumar oynadığı ileri sürülen 140 kişiye 187 bin 40 lira para cezası keserken kumar oynatan 43 kişinin hakkında ise adli işlem başlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığını ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptığı çalışmada kumar oynatılan 38 iş yeri ve 3 eve baskın düzenledi.

140 KİŞİYE PARA CEZASI

Ahlak polisinin yaptığı eş zamanlı operasyonda; adreslerdeki 140 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle 187 bin 40 lira idari para cezası yazıldı. Ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği şok baskın da ayrıca kumar oynattığı öne sürülen 43 kişi hakkında ise adli işlem başlatılırken 6 bin 550 liraya da el konuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kumar oynayanlara 187 bin 40 lira ceza kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA