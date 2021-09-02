Kumar oynayanlara 187 bin 40 lira ceza kesildi

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığını ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptığı çalışmada kumar oynatılan 38 iş yeri ve 3 eve baskın düzenledi.

140 KİŞİYE PARA CEZASI

Ahlak polisinin yaptığı eş zamanlı operasyonda; adreslerdeki 140 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle 187 bin 40 lira idari para cezası yazıldı. Ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği şok baskın da ayrıca kumar oynattığı öne sürülen 43 kişi hakkında ise adli işlem başlatılırken 6 bin 550 liraya da el konuldu.