Kütahya depreminde 15 bina hasar gördü

KÜTAHYA
'NIN Altıntaş
İlçesinde, önceki gün meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Kütahya Valisi Ali Çelik, deprem haberini alır almaz, koordinatör vali olarak görevli olduğu Kastamonu
sel bölgesinden dönerek deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Çelik, 15 binada ağır hasar olduğunu ve mağdur olan vatandaşlar için 11 çadır kurulduğunu söyledi. Belediye Başkanı Arif Teke de; "Deprem kuşağı üzerinde kalan ilçemiz, 1970 Gediz depreminde çok etkilenmişti. Kastamonu'dan acil olarak dönen Valimiz Ali Çelik'e, AFAD ve Kızılay
ekiplerine şükranlarımızı sunuyorum" dedi.