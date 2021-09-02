Lüks sitede ilginç olay! Sitede oturan iki arkadaş...

Lüks bir sitenin spor salonu görevlisi, teknik sorumlusu ve site yönetimini harekete geçiren olay İstanbul Ataşehir'de lüks bir sitede yaşandı. Sitede ikamet eden İlter T. ve arkadaşı Yunus Ç. sitenin içinde bulunan spor salonuna havalandırmak için açık bırakılan camdan içeri girdi. Salondan çıkarmanın yasak olmasına rağmen 2 adet 5 kilogramlık dambılları (ağırlık seti) çalan iki arkadaş girdiği pencereden tekrar dışarı çıktı.

PENCEREDEN GİRİP ÇIKTILAR, DAMBILLARI ÇALDILAR

Aynı gün site yönetimi bir çift dambılın kayıp olduğunu fark edince durumu havuz ve spor salonundan sorumlu görevliye sordu. Görevli de kameralardan sorumlu teknik ekiple iletişime geçti. Yapılan inceleme neticesinde 2 arkadaşın spor salonunun arka bahçe tarafındaki açık camdan içeri girip, aynı camdan geri çıktığı tespit edildi. Site yönetimi yaşanan bu durum üzerine soluğu savcılıkta aldı. "Pencereden girmek suretiyle dambıllarımızı çaldılar. Cezalandırılmaları için dava açılsın" diyerek sitede ikamet eden İlter T. Ve arkadaşı Yunus Ç.'den şikayetçi oldular.

Yunus Ç.

HIRSIZDAN PANDEMİ SAVUNMASI

Lüks sitedeki hırsızlık olayının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İki arkadaşın ifadesini aldı. Sitede ikamet eden İlter T. Hakkındaki suçlamaları kabul etmezken misafiri olarak siteye giden arkadaşı Yunus Ç., zaman zaman arkadaşının evine gittiğini ve aynı üniversitede eğitim gördüklerini söyledi. Olay günü birlikte spor salonuna indiklerini ve salonun kapalı olduğunu anlatan Yunus Ç., "İçeri girip bir süre spor salonunda kaldık. Pandemi olması nedeniyle dambıllardan birkaç tanesini alarak evde rahat çalışırız diye götürdük. Hırsızlık amacımız yoktu. Arkadaşım ertesi gün geri bıraktı diye biliyorum. Site neden şikayetçi anlamış değilim" dedi.

İlter T.

ÖNCE ÇALINDI SONRA İADE EDİLDİ AMA SİTE AFFETMEDİ

Sitede ikamet eden İlter T.'nin bambılları teslim ettiğini tutanak altına alan site yönetimine savcılık, şikayetlerinin devam edip etmediğini sordu. Yönetim, "Dambıllar gelse de şikayetimiz devam ediyor" yanıtını verdi. Şimdi savcılığın iade edilen ama hırsızlığa konu olan dambıl kavgasında vereceği karar merak konusu.