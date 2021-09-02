Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk’ü boğarak tandıra gömmüştü! Katilin ifadesi kan dondurdu





İddianamede, Yusuf Turhan, Konya'da 2003'te meydana gelen bir cinayet olayı nedeniyle ağabeyi Mehmet ile ceza aldıklarını anlatarak, "Cinayete yardım etme nedeniyle ceza aldım. Cezamda indirim yapıldı. Ağabeyim yaklaşık 17 yıl cezaevinde kaldı. Bir yıl önce cezaevinden çıktı. Ağabeyimle aramızdaki mal paylaşımı ve cezaevinde yatmasının bedeli olarak benden bir ev ile 50 bin TL istedi. Ben de bir daire vermeyi teklif ettim. Ağabeyim eve bakmaya geldi. Biz de peşlerinden eve gittik. Evin bazı eksiklikleri olduğunu söyledi. Küfretti. Tartıştık" dedi.