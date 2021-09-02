Milas’ta okul yolu içler acısı

Koronavirüs salgını yüzünden uzaktan ders gören öğrenciler, yüz yüze eğitim için okullara dönmeye başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre okullar, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının birinci dönemi için 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime açılacak. Bu kapsamda Muğla genelindeki okullarda yüz yüze eğitim için pandemi tedbirleri alındı. Ancak, Milas'ın İsmetpaşa Mahallesindeki Fatih İlkokulu'na giden yollar çalışma yapılması için kazıldı, öylece bırakıldı. Okul yollarının son durumunu gören veliler isyan etti. Yetkilere yolların yapılması için müracaat etti, herhangi bir cevap alamadı.

KAZIP BIRAKIYORLAR

Öğrencilerinin okula ulaşımının zor olduğunu kaydeden öğrenci velisi Cüneyt Özkan, "Eğitim öğretim yılımız bütün çocuklarımıza hayırlı olsun. Benim mahalleden Fatih İlkokuluna giden yolların hali içler acısı. Bu çocuklar kışın yağmurda, çamurda nasıl gidecek, çok merak ediyorum. Diyecek bir lafım yok herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Yolda arabalar zor gidiyor, çocuklar da gidemiyor. Kış gelince daha zor olacak. Yetkilere sesleniyorum; Bir an önce okul yolunun yapılmasını istiyorum. Yolları kazıp öylece bırakıyorlar, mahalle de aynı. 'Yapılacak' diyorlar ve ilgilenmiyorlar. Biz de artık bıktık. Sadece okulun çevresi yolu yapılsın. Öğrencilerimiz daha rahat okula gelip gitsin. Mahallemizin sokakları kazıp bıraktılar, kaç aydır yapılmıyor. Vatandaş olarak yetkililerin bu tip durumları takip etmelerini istiyoruz." dedi.

ESKİ YOLARI ARAR OLDUK

Fatih İlkokulunun yollarının içler açısı hali sosyal medyada da paylaşılarak, tepki gösterildi. Yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi: "Yol ralli yolu gibi. 2022'nin sonlarına doğru yaparlar. Ben fotoğraf çekmeye kalksam Milas'ın bütün yollarını çekerim. Belediye her sene yol yapıyor. Eski yollara kötü diyorduk. Şimdi eski yolları arar olduk. Yazık valla."