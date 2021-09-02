Modacı Melik Kam: İyi hissetmenin yolu şık giyimden geçiyor

'Melik Kam' ve 'Kam Bespoke' markalarının yaratıcısı modacı Melik Kam, kıyafetlerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri hakkında konuştu. Giydiğimiz kıyafetlerin kişiliğimizi yansıttığını belirten modacı, "Kıyafetler aslında güçlü birer iletişim aracıdır. Karşımızdaki kişiye dair ilk izlenimimizi kıyafeti belirler. Giydiklerine bakarak onun kişiliği hakkında fikir sahibi oluruz. İş görüşmesine giden birinin işe alınma kararını bile etkileyecek derecede önemlidir giyim" dedi.

KIYAFETLER VE DUYGULAR ARASINDA BAĞ VAR

Kıyafetlerin ruh hali üzerinde de etkili olduğunu dile getiren Melik Kam, şöyle konuştu: "Giydiklerimiz sadece kişiliğimizi yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda ruh halimizi de etkiliyor. Kıyafetler ve duygular arasında bir bağ var. Giydiklerimiz, modumuzu hem yükseltebiliyor hem de düşürebiliyor. Yani kıyafetler bizi mutsuz etme gücüne de sahip. Giyinmek bir sanat ve bu sanattan anlayanlar iyi hissetmenin yolunun şıklıktan geçtiğini bilir."

KİŞİYE ÖZEL TAKIM İYİ BİR İNTİBA BIRAKIYOR

Yurtdışında "ilk izlenime" dair yapılan bir araştırmadan söz eden Melik Kam, erkek giyimde özel dikimin önemine dikkat çekti: "Yapılan bir çalışmada, erkekler için kişiye özel dikilmiş takım elbise ile mağazadan alınmış takımın bıraktığı izlenim karşılaştırılmış. Bu araştırmaya 300 erkek ve kadın katılmış. Katılımcılar, 3 saniyeliğine bir fotoğrafa bakmış ve ilk izlenimlerini anlatmış. Sonuçta özel dikim takım elbise giyen erkeklerle ilgili yorumların çok daha olumlu olduğu görülmüş."