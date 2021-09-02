Son dakika haberleri... Yaşar Holding'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin yönetim kurulu başkanı olan Mustafa Selim Yaşar, ani gelişen bir rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Mustafa Selim Yaşar'ın ölümüne ilişkin gelen son dakika haberi, iş dünyası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Bu noktada, Mustafa Selim Yaşar kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü sorularına yanıt aranmaya başlandı.

MUSTAFA SELİM YAŞAR NEDEN ÖLDÜ?

Yaşar Holding'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı, sanayici, hayırsever iş insanı Mustafa Selim Yaşar, ani gelişen rahatsızlık sebebiyle 2 Eylül 2021 Perşembe günü sabaha karşı vefat etmiştir. Cenazeye ilişkin bilgiler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Yaşar Ailesi'ne, sevenlerine ve Topluluğumuza başsağlığı dileriz.