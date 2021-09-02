



Çok memnun kalmıştı. Bakıcısının ve ailesinin bile kendisiyle bu kadar ilgilenmediğini söylemişti. Çok mutlu olmuştu. Taburcu olduktan sonra bizi odasına çağırmıştı. Size çocuklarınızın eğitimleri için mirasımdan para göndereceğini söyledi. Çok espirili ve şakacı biriydi. Çok ciddiye almamıştık. İsimlerimizi zarflara yazıp parayı göndermiş. İmza karşılığında otel yönetimimiz bize paraları teslim etti. Gerçekten çok şaşırdık" dedi.