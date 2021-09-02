Pandeminin oluşturduğu yeni kültür

Salgın döneminde dünyada pek çok alışkanlık gibi insanların sosyal aktivitelere olan bakış açısı da değişim göstermeye başladı. Bu dönemde insanlar kalabalık ortamlar yerine sosyal mesafe kuralına uyabileceği ve daha az insanla temas ettiği ortamları tercih ediyor. Bu mekânların başında da sahiller ve parklar geliyor. Vatandaşlar kamp sandalyesini ve masasını alıp dinlenmeye gidiyor. Çoğu zaman yiyecek ve içeceğini de evde hazırlayıp yanında getiren vatandaşlar bu sandalyelerle kendilerine gün boyu açık alanda keyifli bir ortam oluşturuyor.

"KAFELERDE FİYATLAR ÇOK ARTTI"

Kafelerin pahalılığından ve kapalı alanların yarattığı virüs riskinden kaçan vatandaşlar soluğu kamp sandalyeleriyle beraber Seka Sahilde aldı. Gazetemize konuşan Nihat Berber, "Pandemiden dolayı kapalı alanlardan kaçıyoruz. Açık havada oturmak bizim için daha sağlıklı oluyor. Kafe ve restoranlarda zaten fiyatlar çok arttı. Biz de evimizden yiyecek getiriyoruz" dedi.

"FİYATLAR ÇOK ARTTI"

Gazetemize konuşan Hilal Genç ise, "Pandemiden sonra insanlar kendilerini sahillere attı. Kafelerde oturmaktansa kendi çayımızı demleyip kendi sandalyelerimizde saatlerce oturabiliyoruz. Sahillerde de bank sorunu yaşanıyor. Biz bu alanlarda oturacak yer olmadığı için kendi sandalyemizi kendimiz aldık. Çoğu insanda kamp sandalyesi görmeye başladım. Talep arttıkça fiyatları da arttı. Ben aldığımda 50 lira olan sandalyeler şuan 75 lira oldu" dedi.