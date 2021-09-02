Şeytanın aklına gelmez! Polis koruması almak için sahte suikast planı...

İş adamının şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri hemen harekete geçti. Yapılan incelemede elde edilen görüntülerde iş adamının aracının park halindeyken yanına bir adamın gelip susturuculu silahla ateş ettikten sonra kaçtığını tespit etti.

Polis koruması almak için kendi aracını kurşunlattı | Video

DÜZMECE SÜIKAST ŞÜPHELENDİRDİ

Polis araca kurşun sıkan şüphelinin bir kamyonet ile geldiğini tespit etti. Olay yerine yürüyerek gelen ve sakin tavırlarla ateş edip giden şüphelinin kullandığı kamyonet bir arazideki prefabrik binanın yanında bulundu. Adres tespiti yapıldıktan sonra operasyon için düğmeye basan ekipleri bina içerisinde bulunan Sait Ç. ve İsmail G.'yi gözaltına aldı.

KENDİ ARACINI KURŞUNLATMIŞ

Emniyete götürülen iki şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine şüphelenen ekipler iş adamının geçmiş kayıtlarında daha önceden de iki kez polis koruması istediğini belirledi. Yapılan detaylı sorgulamada iş adamının yine polis koruması almak için kendi aracını kurşunlatma planı ortaya çıktı.