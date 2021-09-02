Polisten kaçarken canından oluyordu

Olay gece geç saatlerde merkeze bağlı 100. Yıl mahallesinde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan Burhan Ç. araçtan inip kaçtı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü Burhan Ç., bir süre sonra dere kenarında hareketsiz bulundu. 5 metre yükseklikten düşerek yaraladığı tespit edilen Burhan Ç., çağırılan AFAD ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Burhan Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis tedavisinden sonra neden kaçtığını araştırıyor.