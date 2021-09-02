Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Polisten kaçarken canından oluyordu
Giriş Tarihi: 2.9.2021 15:55

Polisten kaçarken canından oluyordu

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Polisten kaçarken canından oluyordu

Karabük'te gece geç saatlerde polisin yaptığı uygulamada durduğu araçtan inip kaçan 20 yaşındaki Burhan Ç. az kalsın canından oluyordu. Polis Burhan Ç’nin neden kaçtığını araştırıyor.

Olay gece geç saatlerde merkeze bağlı 100. Yıl mahallesinde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan Burhan Ç. araçtan inip kaçtı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü Burhan Ç., bir süre sonra dere kenarında hareketsiz bulundu. 5 metre yükseklikten düşerek yaraladığı tespit edilen Burhan Ç., çağırılan AFAD ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Burhan Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis tedavisinden sonra neden kaçtığını araştırıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polisten kaçarken canından oluyordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA