Ramazan Başarı’nın kızı ve eşi dehşet anlarını anlattı: ‘Seni de kızını da öldüreceğim demiş’

'BENİ DE SIRTIMDAN BIÇAKLADI'

Öldürülen Ramazan Başarı'nın hayat arkadaşı Hatice Başarı ise ifadesinde, "Aralarında ki problemleri biz aile büyükleri olarak biliyorduk. Biz kendisine eşi ile boşanması konusunda çok telkinde bulunduk ancak kızım Serap, evliliğini kurtarmak için ve çocukların babasız büyümemesi için eşine biraz daha zaman gösterdi. Olay günü Tolga'nın babası eşimi arayarak, 'gel kızını al, kurtar benim oğlumdan' demiş. Bunun üzerine kızımın evine gittik. İki kızımı, torunlarımı alıp evden çıktık. Diğer torunumu da okulundan alacaktık. Tolga'nın araçla geldiğini gördük o esnada Serap araçtan inmemesi için şoför kapısına doğru gidip oradan uzaklaşmasını söyledi. Ancak Tolga araçtan indi. Eşime 'seni öldüreceğim' diye bağırdı. Eşim de 'sen bana bir şey yapamazsın, ben kızımı ve torunlarımı alıp gideceğim' diyerek karşılık verdi.