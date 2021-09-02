Kağıt toplayıcısı Rus turistlere bıçakla saldırmıştı Cezası belli oldu

Olay 24 Ocak günü Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Hasan Hüseyin Yurtseven yolda yürüyen Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırarak yaralamıştı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Maxim M.'yi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Aleksandra V., Aleksandra R.'yi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın 40 yaşlarındaki Hasan Hüseyin Y. olduğunu belirlemiş ve saldırganı yakalamıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilerek tutuklanmıştı.



İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Hasan Hüseyin Yurtseven'in ifadesinde bıçağı tinercilerden korunmak için yanında taşıdığı, saldırıyı neden yaptığını bilmediği ve olay anında kendini kaybettiğini söylediği anlatıldı. Olayda kullanılan bıçağın ekmek bıçağı olduğu belirtilen iddianamede, yaralanan turistlere ilişkin raporda, yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak şekilde olduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Yurtsevenin 3 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

MÜTALAA VERİLDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın şikayetçilerin arkasından gelerek bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladığı, bıçağı birden fazla salladığı ve saldırıyı yoğun bir şekilde devam ettirdiği belirtti. Sanık Yurtseven'in 3 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 27 yıldan 45 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

CEZA BELLİ OLDU

Bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık hazır edildi. Son sözü olarak beraatını talep etti. Heyet, davayı karara bağladı. Sanık hakkında üç kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 36 yıl hapis cezasına hükmedildi.