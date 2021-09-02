Sanal terörist hayatlarını kâbusa çevirdi





Güvercinleri teslim alan Mustafa M. ise ücreti ödememediği gibi tehdit ve tacizlere başladı. Sosyal medyadan ailenin fotoğraflarını bulan Mustafa M. altına taciz ve tehdit dolu mesajlar yazarak ailenin hayatını kâbusa çevirdi. Mustafa M.'ye karşı hukuk mücadelesi başlatan S.T. "65 yaşındaki annemden, 7 yaşındaki kızıma kadar sapkınlık yapıyor.