Şanlıurfa’da şoför hayat kurtardı kalp krizi geçiren hastayı 6 dakikada hastaneye yetiştirdi

Şanlıurfa'da otobüste kalp krizi geçiren Mehmet Yıldız'ı (43) 6 dakikada hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Şanlıurfa'da günün kahramanı oldu

Şanlıurfa'da Şehir içi otobüste fenalaşan yolcusu için güzergâhtan çıkan Adlan Dağlı yönetimindeki otobüs şoförü, yolcuyu 6 dakikada hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı. Hastanede tedavi altına alınan yolcunun, kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesine ait Karaköprü hattında çalışan 72 Numaralı otobüste seyahat eden yolcu bir anda kalp krizi geçirerek fenalaştı. Fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi otobüste yolculuk yapan diğer vatandaşlar müdahale etti. Durumu kötüye giden yolcunun imdadına otobüsün şoförü yetişti. Fenalaşan yolcu için otobüsü hattın güzergâhından çıkaran şoför, hastanenin yolunu tuttu. İçindeki yolcularla birlikte yolcuyu hızla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi getirerek hayatını kurtardı.

Vatandaşların yardımıyla otobüsten inerek hastanenin Acil Servis Polikliniğine götürülen yaşlı yolcu hastanede tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedavi altına alınan yolcunun tedavisi sürüyor.

İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM

Otobüs şoförü Adlan Dağlı seyir halindeyken "Bir yolcunun otobüsün arka kısmında fenalaştığını gördüm yolculara ben hastaneye bu hastayı yetiştirmem gerek dedim onlarda kabul etti. Hemen güzergâhtan çıkarak doğru hastaneye yöneldim otobüsü acilin önüne yanaştırarak hastayı hemen acil servise yetiştirdim ben insanlık görevimi yaptım. Hastayı 6 dakikada hastaneye yetiştirdim." dedi