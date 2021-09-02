Son 10 yılda en çok kazandıran yatırım aracı nedir? En çok kazandıran yatırım araçları

Yatırım yapmak için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Bazıları riskli bazıları daha risksiz olan yatırımlar içerisinden en karlı yöntemi bulmak ve nasıl kullanılacağını anlamak gerekmekte. Her yöntemin avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Yazımızın devamında yatırım fikirleriniz biraz daha netleşmiş olacak ve en verimli sonuçları alacağınız yatırım araçlarını öğreneceksiniz…

SON 10 YILDA EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI

Son 10 yılda en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. 2011 yılının Ocak ayında altına 100 TL yatırım yapan birinin kazancı 546 TL oldu.

2011 Eylül ayında 102 Türk Lirası olan gram altın fiyatı 2021 Eylül ayında 483 Türk Lirası olmuştur. Bu da %373,52 oranında bir artışa denk gelmektedir.

YATIRIM ARAÇLARININ 10 YILLIK GETİRİLERİ

2011 yılı Ocak ayında ABD doları ve Euro'ya 100 Türk Lirası kadar yatırım yapıldığında 2021 Ocak ayında ABD doları size 374 Türk Lirası, Euro ise 332 Türk Lirası kazandırmış olacaktır.

Mevduat, DİBS ve borsaya baktığımızda ise rakamlar şu şekilde değişmektedir:

2011'de yatırılan tutar 2021'de elde edilen kazanç MEVDUAT 100 TL 171,3 TL DİBS 100 TL 146,3 TL BORSA (BİST) 100 TL 128,8 TL

EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARAÇLARI

En çok kazandıran yatırım araçlarını 2020 yılı verilerinden araştırdık.

Dolar: Ocak ayının ilk haftasında 5.96 TL'den işlem gören dolar, yılı 7.40 TL'den kapattı. Yıl içerisinde 8.50 TL'ye kadar yükselen doların yıllık getirisi ortalama %24.

Euro: Ocak ayının ilk haftasında 6.67 TL'den işlem gören Euro ise yılı 9.10 TL'den kapattı. Yıl içerisinde 10.12 TL'yi aşan Euro'nun yıllık getirisi %36.

Altın: Gram altın ise yılı 300 TL'den açıp 455 TL'den kapattı. Yıl içerisinde 535 TL'ye kadar çıkan altın %75 oranına kadar artış gördüm. Yıllık getirisi ise ortalama %50 civarı oldu.

Gümüş: O kadar da yatırım aracı olarak görülmese de 10 aylık kazancı %100'e kadar çıkan bir yatırım aracı da gümüş. Yılı gramı 3,5 TL'den açan gümüş yılı 6,32'den kapattı. Yıl içerisinde 7 TL'ye kadar yükseldi. Yıllık getirisi ise %80 oldu.

Bitcoin: Yatırım araçlarından konuşurken kripto para konuşmadan geçilemez. Yılın ilk haftasında 44.000 TL olan Bitcoin, yılı 212.000 TL'den kapattı. %400 kadar kazan getiren Bitcoin'i en karlı yatırım olarak seçmememizin sebebi ise herhangi bir banka tarafından basılmaması ya da devlet destekli olmaması. Riskleri göz önünde bulundurarak Bitcoin'e de yatırım yapmayı düşünebilirsiniz.

Banka mevduat faizi: Bankaların mevduat faizleri yıl içinde değişmekteyken Aralık ayında %18'i bulan faiz oranıyla karşılaştık. Diğer yatırım araçlarına nazaran garanti bir yatırım aracı olmasından dolayı, risk almak istemeyen vatandaşların tercihi olmaya devam ediyor.

EN KARLI YATIRIM HANGİSİ?

En karlı ve en iyi yatırım aracı, Ocak 2021 itibariyle son 1 yıla bakıldığında altın olarak görünmektedir. Nominal getirisi %49,48 iken reel getirisi %30,02'dir.

İkinci sırada %36,89 nominal, %19,07 reel getirisi ile Euro,

Üçüncü sırada %28,32 nominal, %11,61 reel getirisi ile borsa,

Dördüncü sırada ise %24,82 nominal,%8,57 reel getirisi ile Dolar bulunmakta.