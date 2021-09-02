Son dakika: Trabzon’da Emre Göktaş kızlarını katletmişti: Cani adam bileklerini kesti!

Gelen son dakika bilgisine göre ise; Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Göktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bahçecik Cezaevine gönderilmişti. Göktaş'ın cezaevinde henüz 24 saat geçirmeden bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.