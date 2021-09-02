Son dakika: Trabzon’da Emre Göktaş kızlarını katletmişti: Cani adam bileklerini kesti!

Olay, salı günü saat 16.00 sıralarında Uluağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin olan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çay bahçesine gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Emre Göktaş da suç aleti tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Çocukların cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından 3 kardeş, dün Çaykara ilçesi Taşhanpazarı Mahallesi'nde toprağa verildi. Emre Göktaş da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gelen son dakika bilgisine göre ise; Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Göktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bahçecik Cezaevine gönderilmişti. Göktaş'ın cezaevinde henüz 24 saat geçirmeden bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.
Yaralanan Göktaş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Katil zanlısı Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
UYARI ALMIŞ
Öte yandan Rize'deki Fener Camisi'nde müezzin olarak görev yapan Göktaş'ın sürekli cami imamı ve cemaatle tartıştığı, kavga ettiği ve sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.
Disiplinsiz hareketlerini sürdüren ve hakkında sürekli şikayetler yapılan Göktaş'ın Rize İl Müftülüğü'ne çağrılarak uyarıldığı belirtildi.
Göktaş'ın devam eden disiplinsiz hareketleri nedeniyle 2 ay önce görev yerinin değiştirildiği, Trabzon'un Of İlçe Müftülüğü emrine verildiği ifade edildi.
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