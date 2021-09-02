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Giriş Tarihi: 2.9.2021 09:17 Son Güncelleme: 2.9.2021 09:17

Trabzon'da Emre Göktaş üç kızını katletmişti! İlk ifadesi ortaya çıktı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da Emre Göktaş üç kızını katletmişti! İlk ifadesi ortaya çıktı

Son dakika:Trabzon’un Of ilçesinde dün gece tüyler ürperten bir olay gerçekleşti. Eşinden 4 aydır ayrı yaşayan adam, 3 küçük kızını silahla katletti. Cani baba ilk ifadesinde şunları söyledi

Son dakika:Trabzon'un Of ilçesinde Uluağaç mahallesinde yaşayan imam Emre Göktaş (36) 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti.

Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi.

Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş'ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü.

Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Göktaş'ın ilk ifadesinde çocuklarının kendinden soğuduğunu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Şahsın işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri nedeniyle bugün Trabzon Adliyesi'ne çıkartılacağı öğrenildi.

"İNSANLARI TANIDIKÇA HAYVANLARI DAHA ÇOK SEVER OLDUM"

Öte yandan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevki beklenen şüphelinin, sosyal medya hesabında, eline aldığı kediyle çekildiği fotoğraf karesini, "İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok sever oldum... demiş şair" notuyla paylaştığı dikkat çekti.

Aynı fotoğrafa, "Yeni görevimiz KYK Manevi danışmanlık. Mevla muvaffak eylesin" yazdığı da görülen Göktaş'ın, bir takipçinin yorumuna ise "Ne olsa düşünüyorum kardeşim" yanıtı verdiği görüldü.

Bu arada Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri süren 3 kız kardeş, bugün ilçede kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gelen son dakika haberine göre ise cani adam, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi...

KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan 3 kız çocuğu Yaren (11), Hiranur (8) ve Elif Göktaş (5), annesi Sibel Göktaş'ın memleketi olan Of'a bağlı Taşhanpazarı Mahallesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Of kaymakamı Hayrettin Çiçek, Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, dede Yüksel Çakır, dayı Ercan Çakır, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Trabzon'da Emre Göktaş üç kızını katletmişti! İlk ifadesi ortaya çıktı
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