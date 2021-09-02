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Giriş Tarihi: 2.9.2021

Takım elbiseli simitçi talebe yetişemiyor

Takım elbiseli simitçi talebe yetişemiyor
BURSA'DA memur emeklisi Ahmet Berksun (62), her gün iş insanı gibi giyinip, eline sepetini alarak, çarşıda simit satıyor. Karşılarında şık giyimli seyyar simitçiyi gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Sıcak havaya rağmen Berksun, takım elbisesiyle sepetindeki 200 simidi yarım günde 10 kilometre yürüyerek satıyor. Takım elbiseli simitçi, "Ben Bursa'da isim yapmış bir simitçiyim. İşler iyi olunca 400- 500 lira kazanıyorum. Sıcak havada takım elbiseyle simit satmak çok terletse de şıklığımdan taviz vermiyorum" dedi. İHA
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Takım elbiseli simitçi talebe yetişemiyor
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