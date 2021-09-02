Taşıyıcı duvarı kaldırmışlar

İzmir
'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 115 kişi hayatını kaybetmişti. Depremde en çok hasarı alan Bayraklı
ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı
11 kişiye mezar oldu, 11 kişi ise yaralandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 2'si tutuklu 10 kişi hakkında, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın dün yapılan ilk duruşmasında sanıklar hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık 45 yıllık mimar Nurettin Bozdoğan
, "Binaya tadilat yapılırken ben görevde değildim, istifa etmiştim. Tadilat işleri benim dışımda gelişti. Dükkanların olduğu kısımda taşıyıcı duvar kaldırılmış, yerine başka bir şey konulmamış. Yani benim çizdiğim proje uygulanmamış. Yapı Kullanım İzin Belgesi 2006 yılında verilmiş. Ben projeden 2001 yılında istifa ettim" diye kendini savundu. Zemin katta bulunan süpermarketin mülk sahibi tutuklu sanık Mustafa Yılmaz
ise, "Ben kiraya verdiğimde dükkanın hiçbir kolonu kesilmemişti. Market için ruhsat alma aşamasında belediye yetkilileriyle içeriyi dolaştık, yine bir değişiklik yoktu. Herhangi bir kolon kesilmesine rastlamadım" dedi. Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.