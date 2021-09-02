TÜRES’ten çağrı: “Aşı Olalım AŞımızdan Olmayalım”

Koronavirüsün en çok etkilediği sektör olan yeme içme sektörü yeni bir kapanma veya kısıtlamanın tekrar yaşanmaması için kamuoyunu aşı olmaya davet etti.

Hazırlanan reklam filminde; "Artık bu sayfa kapansın! Keyifle akan hayatın, muhteşem yemeklerimizin, içimizi ısıtan çayların, köpüğü üstünde mis kokulu kahvelerin, değişmeyen lezzetlerin tadını birlikte çıkartmak için #AşıOlalımAŞımızdanOlmayalım" ifadeleri kullanıldı.

Bir daha sektörün kapanmaya tahammülü kalmadığına vurgu yapan TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl yeme içme sektörünü ve vatandaşları aşı konusunda duyarlı olmaya davet etti.

İşte Ramazan Bingöl'ün açıklamaları;

Sektörümüz pandemi sürecinden büyük yara aldı. Yeniden açılmayla birlikte yaralarımızı hızla sararken aşının da desteğiyle artık bir daha kapanmak istemiyoruz. Bu doğrultuda farkındalığı arttırmak için "Aşı Olalım AŞımızdan Olmayalım" başlıklı bu reklam filmini hazırladık. Hem sektörümüzü hem de vatandaşlarımızı aşı olma konusunda harekete geçmeye ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Sektörümüz yeni bir kısıtlamayı kaldıracak durumda değil.