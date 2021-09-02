Ülkemle milletimle gurur duyuyorum

Tokyo
2020 Olimpiyatları kapsamında düzenlenen Paralimpik oyunlarında, kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya kazanan Kahramanmaraş Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve milli yüzücü Sevilay Öztürk (17), Türkiye
'de bu branşta ilk kez madalya kazanarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.
SABAH'a konuşan Öztürk, 13 yaşında katıldığım 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda en küçük sporcuydum. Tokyo'da kendime güveniyordum ve inanıyordum. Yarışa giderken sürekli dua ettim. Türkiye'nin desteğini hep arkamızda hissettik. Bu da bize büyük bir moral ve sorumluluk yükledi. O güç ve moralle de başarı kaçınılmaz oldu. Ne mutlu ki böyle bir milletim ve devletim var. Eminim ülkem benimle gurur duyuyor, ben de hem ülkemle hem de milletimle gurur duyuyorum" dedi.
'BABAM, BENİM KAHRAMANIM'
Öztürk, şöyle devam etti: "İnandık ve başardık. Madalyayı kazanınca hocalarım ve arkadaşlarım birbirimize sarılarak ağladık. Bu anlatılmaz bir duygu. Gençlik ve Spor Bakanımız, il müdürleri arayıp tebrik etti ve benimle gurur duyduklarını söyledi. Bundan sonraki hedefim 12-18 Haziran'daki Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek. Şimdi daha çok çalışacağım. Başarımdaki en büyük katkı, babam Bülent Öztürk'e ait. Okula başlamadan önce bana ayaklarımla yazı yazma eğitimi vermişti. O yüzden hiç zorluk çekmedim. Beni havuza ve okula götürüp getiren babamdı. Babam benim çok çilemi çekti. O benim kahramanım."
'KIZIM İÇİN İŞİMDEN AYRILDIM'
Baba Bülent Öztürk ise "Sevilay bizim ilk göz ağrımız. Aslında, hayata küsmemesi için yüzmeye başlatmıştım. Havuzda hocaları, çok yetenekli olduğunu söyleyerek, '2020'de olimpiyat şampiyonu olur gözüyle bakıyoruz' dediler. Bunun üzerine ben de işimden istifa edip her gün kızımı havuza antrenmanlara götürdüm. Kızım şimdi hem benim, hem de Türkiye'nin gururu oldu" diye konuştu.