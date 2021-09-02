Ünlü diş hekimine ‘sahte doktor’ cezası

İstanbul Kadıköy
'de faaliyet gösteren ünlü dişçi Remzi Ü.'nün 13 yıldır yanında çalıştırdığı doktor sahte çıktı. Skandal olay, Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü
ekipleri, yaptığı rutin kontrolde kendisini doktor olarak tanıtan Gülümser P.'nin bir hastayı tedavi ettiğini gördü. Doktorun diploma ve çalışma ruhsatını istediklerinde genç kadının diş hekimliği fakültesi mezunu olmadığını ve yetkisiz olarak hastaları tedavi ettiği anlaşıldı. Olay İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
'na bildirildi. Başlatılan soruşturma üzerine ifadesi alınan doktor Remzi Ü., 'Sahte doktor çalıştırmam mümkün değil' diyerek kendisini savundu. Sözde dişçi ise hastalara sadece temizlik konusunda bilgi verdiğini ifade etti. İstanbul İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülen davada Gülümser P.'ye 2.5, diş doktoru Remzi Ü.'ye de 10 ay hapis cezası verildi.